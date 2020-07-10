2020-07-10T16:14:27+03:00
Общество

Как правильно в Мурманской области хоронить домашних животных

Ветеринары рассказали, чем опасны стихийные кладбища питомцев северян
Елена МОЛОДЦОВА
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Погибших животных нельзя похоронить в любом понравившемся месте.Погибших животных нельзя похоронить в любом понравившемся месте.Фото: Аца КОШТЭ
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Собака, кошка, попугай или хомяк часто становятся настоящими членами семьи, а когда они убегают по радуге, то скорбящие владельцы хотят его проводить в последний путь со всеми почестями. Однако предать его земле в любом понравившемся месте грозит хозяину ушедшего в иной мир четвероногого друга штрафом, а окружающей среде вспышкой инфекционной болезни.

Напомним: именно поэтому под Ковдором до конца августа ликвидируют стихийное кладбище домашних животных. Правда, это событие вызвало не столько возмущение у северян, сколько шквал вопросов: как правильно хоронить убежавших по радуге питомцев.

- Существуют правила утилизации и сбора биологических отходов, утвержденные Минсельхозом. В соответствии с ними захоронение в землю биологических отходов, к которым относятся, в том числе и трупы животных, запрещено. На данный момент в нашем регионе трупы животных уничтожаются путем сжигания. Эти услуги оказывает как государственная ветеринарная служба, так и частные организации, - объясняет Светлана Давиденко, начальник противоэпизоотического отдела Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Иными словами погибшее животное необходимо отвезти в государственную или частную клинику, где смогут принять труп на кремацию. Правда, за эту услугу придется заплатить – ее стоимость зависит от веса питомца. Кремация крупной собаки, например? обойдется примерно в 1000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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