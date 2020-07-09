Под Мурманском построили крематорий

9 Июль 2020 2020-07-09T14:43:58+03:00

Однако заработает он не раньше сентября

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Почти год назад стало известно, что на кладбище под Мурманском началось строительство первого на Кольском полуострове крематория. Он должен был заработать еще в феврале, но возникли проблемы с документами, и открытие пришлось отложить на два-три месяца.

- Завершено строительство кремационного блока. Мы реконструировали существующие здание, пристроив к нему кремационный блок и специальную холодильную камеру на 21 гроб. Смонтированы печь и загрузочное оборудование. Остались пусконаладочные работы, - рассказывает предприниматель Руслан Бортко.

Но к ним специалисты смогут приступить только после получения документов на ввод в эксплуатацию. Для этого надо установить границы санитарно-защитной зоны. Ее проект уже прошел экспертизу в областном Центре гигиены и эпидемиологии. Так что дело за Роспотребнадзором.

К слову, сами пусконаладочные работы должны были выполнять европейские специалисты, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. И их заменят подчиненные Руслана Бортко. Если не будет никаких сбоев, то крематорий начнет работать уже в конце августа – начале сентября.

- Что касается зала прощания и административного корпуса, их мы будем строить после того, как начнет работать кремационный блок, иначе открытие крематория затянется на неопределенный срок. Мы понимаем, что потребность в наших услугах есть. Люди к нам уже обращаются, - говорит предприниматель.

На строительство зала прощания и административного корпуса потребуется чуть больше полугода после того, как будет запущен крематорий.

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