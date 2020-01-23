2020-01-23T15:58:38+03:00
Общество

«Язычество в чистом виде»: Митрополит Мурманский и Мончегорский раскритиковал строительство первого в Заполярье крематория

Владыка Митрофан уверен, что земли в России достаточно, чтобы не перенимать традиции других культур
Елена МОЛОДЦОВА
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Церковь называет строительство крематория язычеством. Фото: vk.comЦерковь называет строительство крематория язычеством. Фото: vk.com
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Уже через месяц под Мурманском должен заработать первый в Заполярье крематорий. Напомним: проект воплощает в жизнь мурманский предприниматель Руслан Бортко. Здание на городском кладбище уже возвели, и сейчас уже заканчивают внутренние работы и монтаж оборудования, которое будет работать на дизельном топливе.

Однако православная церковь к такому проекту относится резко отрицательно.

- Это язычество в чистом виде. Подобные обряды были прекращены, как только на Руси появилось христианство. У нас что, земли нет? – возмущается митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. – Я понимаю другие страны, где борьба идет за каждый сантиметр суши. А в России землю девать некуда.

Владыка настаивает, что кремация усопшего категорически противоречит устоям христианства: православные веруют, что Господь совершит воскрешение мертвых. Современные же северяне словно бросают ему вызов, мол, поди, воскреси тело, расщепленное на атомы и развеянное по свету.

- Не говоря уже о том, что у христиан особое отношение к мощам святых. Серафим Саровский, Сергий Радонежский и десятки других до сих пор творят чудесные исцеления. Разве это случайно? Надо беречь и душу, и тело, а не разлагать его на атомы. Мы должны беречь могилы и молиться об упокоении, - говорит митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Язычество в чистом виде»: Митрополит Мурманский и Мончегорский раскритиковал строительство первого в Заполярье крематория
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