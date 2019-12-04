2019-12-04T08:33:17+03:00
Общество

Крематорий под Мурманском заработает в феврале

Его услуги обойдутся семье усопшего в 20 тысяч рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Услуги кремации обойдутся в 20 тысяч рублей. Фото: newmirror.mirtesen.ruУслуги кремации обойдутся в 20 тысяч рублей. Фото: newmirror.mirtesen.ru
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О том, что на городском кладбище недалеко от столицы Заполярья появится крематорий, стало известно в конце лета. И вот проект уже практически воплощен в жизнь.

- Пока все идет по запланированному графику. Здание возвели, приступили к монтажу оборудования и внутренним работам. Ориентировочно, кремационный блок заработает уже в феврале, а вот административный комплекс и зал прощания будет готов только к лету, - рассказывает предприниматель Руслан Бортко, который последние семь лет занимается разработкой и производством оборудования для утилизации и обезвреживания биологических и медицинских отходов всех классов опасности.

По словам бизнесмена, это никак не отразится на удобстве клиентов. Поскольку процедура кремации производится по графику в течение трех дней, а проститься с усопшим близкие смогут, как и прежде, в специальном зале на улице Радищева в Мурманске.

- Кремация обойдется около 20 тысяч рублей. Скажу честно, это в среднем на 30% дороже, чем, например, в Архангельске. Поскольку в Мурманской области нет магистрального газа, нашему крематорию придется работать на дизельном топливе. В озвученную сумму входит хранение тела, сама кремация, обработка праха и урна под него, - отмечает собеседник «КП».

За гроб, погребальную атрибуты и транспортировку тела до крематория придется заплатить отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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