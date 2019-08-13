2019-08-13T16:47:26+03:00
Общество

На Мурманском городском кладбище построят крематорий

Обещают, что оборудование будет соответствовать самым жестким экологическим стандартам
Елена ЧУМАКОВА
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Скоро недалеко у городского кладбища возведут крематорий. Фото: соцсетиСкоро недалеко у городского кладбища возведут крематорий. Фото: соцсети
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О том, что кладбище недалеко от столицы Заполярья не вмещает всех умерших, говорят давно, а расширять его границу в скором времени будет просто некуда. Решить эту проблему во многом поможет крематорий, который предприниматель из Мурманска обещает возвести уже к 2020 году. Строительство буде вестись исключительно за счет частных инвестиций.

- Проект прошел все стадии согласования, в том числе и публичные слушания. Для крематория будет закуплено европейское оборудование с современной системой газоочистки, отвечающее самым жестким экологическим стандартам, - сообщает «Официальная группа Мурманск» в Instagram.

Помимо кремационного блока в новом здании предусмотрят административную часть с небольшим залом для прощаний. Планируется, что уже в январе 2020 года откроется сам кремационный зал. Полностью готовым здание окажется только к лету. По предварительным данным, за услуги крематория придется отдать около 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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