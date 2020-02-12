2020-02-12T11:59:10+03:00
Общество

Открытие крематория под Мурманском откладывается на два-три месяца

Строители работу выполнили, но возникли проблемы с документами [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Здание готово, но заработать пока не может. Фото: соцсетиЗдание готово, но заработать пока не может. Фото: соцсети
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Полгода назад стало известно, что на кладбище под Мурманском строится первый на Кольском полуострове крематорий, который должен был заработать уже в этом феврале. Напомним: в декабре само здание было готово, и вовсю шли отделочные работы и монтаж оборудования. Но в итоге открытие было все равно было сорвано, правда, не по вине строителей.

- Задержка произошла не по нашей вине. Мы все построили в срок и в соответствии с проектом, и еще в начале декабря подали документы на ввод в эксплуатацию, - рассказывает "КП" подробности предприниматель Руслан Бортко.

Однако получить важный документ не удалось из-за бюрократических проволочек – необходимо заключение на санитарно-защитную зону. Об этом бизнесмен узнал в последний момент, а не перед выдачей разрешения на строительства.

- Мы уже начали делать заключение на санитарно-защитную зону, но это займет ориентировочно два-три месяца, - говорит собеседник "КП".

Появилось видео смонтированного оборудования в крематории под Мурманском.Автор: ДТП и ЧП Мурманск! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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