На Кировском руднике стая собак загнала медведя на гору
Мишка косолапый... вовсе не по лесу идет. Косолапые в Мурманской области все чаще выходят к людям, пора-то сейчас голодная, нет ни грибов, ни ягод, а вблизи населенных пунктов есть чем поживиться.
Недавно хищников видели на дороге в аэропорт "Мурманск", а также в питомнике хаски. Еще один пробрался на территорию ГЭС в Кандалакше.
А на Кировском руднике на днях наблюдали такую картину.
- Ходит медведь, стая собак загнала его на гору, одну собаку он кажется задрал. Медведь больших таких размеров, - сообщает один из подписчиков группы "СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК ХИБИНЫ".
Встреча с косолапыми произошла и под Кандалакшей. Здесь, как и недавно в Териберке, увидели целую семью.
- В прицел видеорегистратора одного из горожан попал перебегающий через дорогу медвежонок. Произошло это в нашем районе - между Нивой 2 и городом.Как отмечает наш подписчик, в лесополосе было целое семейство косолапых - 3 медвежонка и мама-медведица, - сообщает группа "КАНДАЛАКША ОНЛАЙН".
Медвежья семья под Кандалакшей.Автор: vk.com/kandaone
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мурманская спасительница пернатых выхаживает птенца серебристой чайки. Малыш набирает вес и купается в ванной [видео] (Подробности)
Под Кандалакшей лиса отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана. Лиза не только выжила, но и вырастила пятерых щенят (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU