На Кировском руднике стая собак загнала медведя на гору

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:19:13+03:00

Медведи в Мурманской области все чаще выходят к людям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Мишка косолапый... вовсе не по лесу идет. Косолапые в Мурманской области все чаще выходят к людям, пора-то сейчас голодная, нет ни грибов, ни ягод, а вблизи населенных пунктов есть чем поживиться.

Недавно хищников видели на дороге в аэропорт "Мурманск", а также в питомнике хаски. Еще один пробрался на территорию ГЭС в Кандалакше.

А на Кировском руднике на днях наблюдали такую картину.

- Ходит медведь, стая собак загнала его на гору, одну собаку он кажется задрал. Медведь больших таких размеров, - сообщает один из подписчиков группы "СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК ХИБИНЫ".

Встреча с косолапыми произошла и под Кандалакшей. Здесь, как и недавно в Териберке, увидели целую семью.

- В прицел видеорегистратора одного из горожан попал перебегающий через дорогу медвежонок. Произошло это в нашем районе - между Нивой 2 и городом.Как отмечает наш подписчик, в лесополосе было целое семейство косолапых - 3 медвежонка и мама-медведица, - сообщает группа "КАНДАЛАКША ОНЛАЙН".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="428" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/783039" frameborder="0"></iframe> Медвежья семья под Кандалакшей.Автор: vk.com/kandaone

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мурманская спасительница пернатых выхаживает птенца серебристой чайки. Малыш набирает вес и купается в ванной [видео] (Подробности)

Под Кандалакшей лиса отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана. Лиза не только выжила, но и вырастила пятерых щенят (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU