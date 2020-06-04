2020-06-04T11:19:13+03:00
Дом. Семья

На Кировском руднике стая собак загнала медведя на гору

А под Кандалакшей медвежья семья перебегала дорогу [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Медведи в Мурманской области все чаще выходят к людям.Медведи в Мурманской области все чаще выходят к людям.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мишка косолапый... вовсе не по лесу идет. Косолапые в Мурманской области все чаще выходят к людям, пора-то сейчас голодная, нет ни грибов, ни ягод, а вблизи населенных пунктов есть чем поживиться.

Недавно хищников видели на дороге в аэропорт "Мурманск", а также в питомнике хаски. Еще один пробрался на территорию ГЭС в Кандалакше.

А на Кировском руднике на днях наблюдали такую картину.

- Ходит медведь, стая собак загнала его на гору, одну собаку он кажется задрал. Медведь больших таких размеров, - сообщает один из подписчиков группы "СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК ХИБИНЫ".

Встреча с косолапыми произошла и под Кандалакшей. Здесь, как и недавно в Териберке, увидели целую семью.

- В прицел видеорегистратора одного из горожан попал перебегающий через дорогу медвежонок. Произошло это в нашем районе - между Нивой 2 и городом.Как отмечает наш подписчик, в лесополосе было целое семейство косолапых - 3 медвежонка и мама-медведица, - сообщает группа "КАНДАЛАКША ОНЛАЙН".

Медвежья семья под Кандалакшей.Автор: vk.com/kandaone

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ИСТОЧНИК KP.RU

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