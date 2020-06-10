2020-06-10T17:44:29+03:00
Дом. Семья

Жители Оленегорска встретили медведя

Северяне хотели погулять в лесу, но передумали [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Мишка гулял недалеко от Куреньги. Фото: unsplash.comМишка гулял недалеко от Куреньги. Фото: unsplash.com
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Жители Мурманской области то и дело натыкаются на медведей. С приходом лета косолапого видели рядом с мурманским аэропортом, а под Кандалакшей и в Териберке было замечено целое семейство бурых мишек. И стычки с Топтыгиным продолжаются. Так, жители Оленегорска 9 июня выехали на машине в лес, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом, но по пути им попался косолапый. В итоге, отдых на природе северяне решили отложить.

- Друзья, будьте внимательны - около Куреньги бродит медведь! Хотели с семьей погулять в лесу у реки, но спешно уехали оттуда, - поделилась на личной странице в соцсетях оленегорка Ольга Самохина.

Похоже, что мишка охранял свою добычу, и поэтому не слишком торопился уходить с дороги.

Напомним: медведица с медвежатами попались в фотоловушку на острове Олений. Малыши бегали по лесу и пробовали карабкаться по деревьям.

Оленегорцы встретили медведя.Автор: Ольга Самохина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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