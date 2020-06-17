Рядом с Териберкой гуляют четыре медведя

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:20:36+03:00

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Мишки все чаще стали появляться в людских угодьях. Так, жители Мурманской области с приходом тепла не раз замечали косолапых. В конце мая медведь бродил рядом с питомником для хаски под Мурманском, другой слонялся у аэропорта областного центра. Также топтыгин попался на пути жителям Оленегорска, которым в итоге пришлось отложить прогулку по лесу.

И вот на днях новая встреча с мишками. На старом аэродроме Териберки заметили четырех медведей. Косолапых также видели на полуторном километре в сторону ГЭС-18.

- Внимание! У аэродрома бродят медведи. Воздержитесь от прогулок в том районе, будьте осторожны, - предупредили в официальной группе администрации поморского села в соцсетях.

Напомним: медведица с медвежатами попались в фотоловушку на острове Олений. Малыши бегали по лесу и пробовали карабкаться по деревьям.

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ИСТОЧНИК KP.RU