У медведя, ставшего жертвой охотников в Ловозерском районе, обнаружили трихинеллез

10 Июль 2020 2020-07-10T14:30:56+03:00

Мясо дикого зверя продали на трассе между Оленегорском и Ловозером

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Покупать медвежатину не в магазине – это все равно, что приобрести кота в мешке. В этом на личном опыте убедился житель Мурманской область.

- В регионе выявлен первый случай трихинеллеза в этом году. Случай уникален еще и тем, что владелец медвежатины заявил, что купил мясо в месте несанкционированной торговли на дороге Оленегорск-Ловозеро, - сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области.

Правда, мужчина решил все же подстраховаться и сдал деликатес на анализ. Специалисты обнаружили в нем личинки возбудителя трихинеллеза. Медвежатину изъяли и спецтранспортом отправили на уничтожение в крематор Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. О выявленном случае ветеринары проинформировали госсанэпиднадзор и в госохотинспекцию.

- Настоятельно рекомендуем покупать продукты питания исключительно в магазинах, а о торговле в несанкционированных для этого местах сообщать в полицию, - обращаются к северянам специалисты веткомитета.

Трихинеллез может оказаться смертельно опасным для человека, поскольку паразиты сначала поражают органы желудочно-кишечного тракта, а потом мышцы и даже сердце.

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