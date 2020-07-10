2020-07-10T13:49:07+03:00
Происшествия

В Мурманске арестовали судно "Святой Павел" с незаконно выловленными 7,5 тоннами рыбы

Стоимость даров моря оценили в 2 миллиона рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Судно занималось запрещенным донным промыслом. Фото: пресс-служба погрануправленияСудно занималось запрещенным донным промыслом. Фото: пресс-служба погрануправления
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2 июля в порту Мурманска пограничники проверили судно "Святой Павел", в деятельности которого святости совсем не оказалось. Сотрудники ФСБ нашли там 7,5 тонн рыбы, которую незаконно добывали в запретном для донного промысла районе. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, оценили в 2,04 миллиона рублей.

- В отношении ООО «Полярное Сияние», а также капитана судна «Святой Павел» возбуждены дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Сейчас судно арестовано, - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Постоянное техническое переоснащение, поступление новейших кораблей и современных технических средств позволяет Береговой охране Пограничной службы ФСБ России своевременно выявлять и пресекать незаконную деятельность в море на ранних стадиях, что положительно влияет на экономику региона. С 2019 года в зоне ответственности пограничного управления был предотвращен экономический ущерб от незаконного рыболовства более чем на 134 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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