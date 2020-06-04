Вице-губернатор Мурманской области о паводке на реке Кола: «9 семей из дачного поселка в Кильдинстрое разместят в гостинице»
Обильный паводок, который обещали на прошлой неделе, пришел в Кольский район. Подтопленными оказались несколько населенных пунктов. И, по прогнозам синоптиков, ситуация может ухудшиться.
- По состоянию на утро 4 июня, уровень воды в реке Кола был 392 сантиметра, уже преодолели точку в 377 сантиметров, которую называют "неблагоприятное явление". По оперативным данным, к вечеру этого же дня уровень воды может преодолеть отметку в 400 сантиметров, которая называется "опасное явление", - комментирует ситуацию вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин.
Именно при таком раскладе появляется существенная вероятность, что Кильдинстрой начинает подтапливать. Тем более, что уже сейчас вода пришла в некоторые дачные поселки. В связи с чем в Кольском районе введен межрайонный режим ЧС и организован пункт временного размещения.
- Предварительно, 9 семей будут размещены в гостинице. Они будут обеспечены водой и трехразовым питанием. Также дано указание организовать пост охраны, чтобы их имущество не разграбили, - отметил Юрий Сердечкин.
По информации администрации Кольского района, в ДНТ «Кильдинское» 26 домов из 110, а также 8 придомовых территорий оказались подтоплены. 14 человек попросили об эвакуации.
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