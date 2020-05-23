2020-05-23T14:43:47+03:00
Общество

Жители Мурмашей попросили губернатора Мурманской области привести в порядок территорию после ликвидации госпиталя

Почетные граждане поселка написали обращение Андрею Чибису
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурмашинцы просят привести территорию в порядок после того, как строящийся госпиталь будет ликвидирован. Фото: Администрация Кольского районаМурмашинцы просят привести территорию в порядок после того, как строящийся госпиталь будет ликвидирован. Фото: Администрация Кольского района
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Вот уже который день на старом аэродроме в Мурмашах кипит работа по возведению мобильного инфекционного госпиталя для пациентов, больных коронавирусом, за 970 миллионов рублей. Как бы ни возмущались люди, но процесс этот уже не остановить. Зато можно подумать о будущем.

- Старый аэродром – знаковое место для мурмашинцев. Место, на котором в годы Великой Отечественной войны базировался 20-й гвардейский истребительный полк. Аэродром, с которого взлетали и защищали небо над Нижне-Туломской ГЭС и Мурманском наши боевые летчики, многие из которых стали Героями Советского Союза. Их именами названы улицы поселка: Поздняков А. П., Кайков П. А., Кутахов П.С, - говорится в обращении к губернатору Мурманской области Андрею Чибису, под которым подписались почетные граждане Мурмашей и председатель местного отделения «Дети Великой Отечественной войны». – Андрей Владимирович! На встрече с жителями поселка вы пообещали, что в сентябре 2020 года этот госпиталь будет ликвидирован. Вместе с ликвидацией госпиталя просим привести в порядок территорию аэродрома , которая пострадал от строительных работ.

Пока Андрей Чибис никак не отреагировал на обращение мурмашинцев. Однако их вполне можно понять. В поселке и без госпиталя полно мест, здания на которых заброшены их владельцами. В том числе и символ Мурмашей – бывшая гостиница «Русалочка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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