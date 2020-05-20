Петиция и коллективное заявление: Жители Мурмашей против установки мобильного госпиталя в поселке
А из нашего окна, нет, не площадь Красная видна, а мобильный ковидный госпиталь. Да-да, вместо Молочного его решили развернуть в Мурмашах, буквально в 100-150 метрах от жилых домов. Надо ли говорить, что местные жители не обрадовались такому сомнительному соседству
- Просим, разъяснить населению решение начала строительства в черте населенного пункта, в районе старого аэродрома, мобильного госпиталя для заболевших COVID-19, о котором население узнает из СМИ Мурманской области. И почему не было информировано об этом население до начало строительства и не учтено его мнение? – такое обращение жители поселка направили главе Мурмашей Оксане Даниловой.
Написали мурмашинцы и коллективное заявление с требованием остановить установку мобильного госпиталя, а в социальных сетях создали петицию, под которой меньше чем за сутки подписалось больше 2000 человек.
Возмущение людей можно понять, однако местные власти в этом случае ничего не решают: земля, деньги и заказ - федеральные.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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