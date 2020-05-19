Новый ковидный госпиталь в Мурманской области на 9,5 тысячи квадратных метров будет принимать 700 пациентов

19 Май 2020 2020-05-19T15:59:30+03:00

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Коронавирус заставил страну жить едва ли не в условиях военного времени. Например, если раньше больницы могли строить годами, то сейчас из-за того, что число больных растет каждый день, их строят за месяцы.

В апреле аэромобильный госпиталь МЧС появился у Белокаменки, где произошла крупная вспышка коронавируса. А в мае президент Владимир Путин поручил возвести второй госпиталь. Как сообщили в администрации Кольского района, место под него выбрали рядом с Молочным почти в двух километрах от жилых домов.

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили новые подробности.

- Он будет состоять из основного корпуса общей площадью порядка 9,5 тысячи квадратных метров, а также контрольно-пропускного пункта. Территорию разделят на «чистую» и «грязную» зоны. Для безопасного перемещения будут созданы специальные пункты для дезинфекции одежды и переодевания медработников. В инфекционном госпитале предусмотрено создание стационара, блока интенсивной терапии на 50–70 мест и реанимационного отделения на 20–30 коек с возможностью постоянного пребывания медперсонала. Ожидается поставка 30 аппаратов ИВЛ и компьютерного томографа, - уточнили в оперштабе.

Сейчас в регионе более 700 ковидных коек при том, что заполнено около половины. Большой потребности в новом госпитале нет, но опыт Белокаменки показал, что лучше перестраховаться.

- Президент России Владимир Путин поддержал наше предложение о возведении резервного инфекционного госпиталя с современным оборудованием. В случае распространения коронавирусной инфекции в нем будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом существенно улучшилась, дополнительных рисков мы не видим, но наша задача — действовать на опережение, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Закончить быстровозводимый госпиталь должны до 30 мая.

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