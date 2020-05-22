На строительство ковидного госпиталя в Мурмашах выделил 970 миллионов рублей

22 Май 2020 2020-05-22T14:44:14+03:00

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Скандал с развертыванием госпиталя для пациентов с коронавирусом в Мурмашах потихоньку утихает. Напомним: стройка на старом аэродроме в 150 метрах от жилых домов идет полным ходом. Госпиталь раскинется на 4,2 гектара уже к 30 мая. Остается надеяться, что надежды губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сбудутся, и резервные 650 коек все же не понадобятся.

- По поручению президента Мурманской области были выделены 970 миллионов рублей на строительство и оснащение полевого госпиталя МЧС. В регионе сложилась непростая ситуация – очень много людей подхватило коронавирусную инфекцию и нуждаются в оперативной качественной медицинской помощи, - цитирует премьер-министра Михаила Мишустина «РИА Новости».

Что ж, сумма не маленькая и неужели будет потрачена на то, что может и не понадобится? Тогда оборудование переедет в стационарный госпиталь, а сами конструкции могут быть использованы, например, под выставочный центр.

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