2020-05-12T17:00:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: аэропорт «Хибины» закрыт до 17 мая

Воздушное сообщение с Апатитами не возобновят в ближайшие шесть дней
Елена МОЛОДЦОВА
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Воздушная гавань в Апатитах остается закрытой. Фото: Аэропорт "Хибины"Воздушная гавань в Апатитах остается закрытой. Фото: Аэропорт "Хибины"
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В Мурманске эпидемия коронавируса хоть и значительно сократила воздушное сообщение с другими регионами, но все же не прекратила его совсем, зато в Апатитах аэропорт «Хибины» был вынужден закрыть свои двери.

Напомним: воздушная гавань у подножья северных гор была вынуждена перестать принимать и отправлять суда 3 апреля из-за введения карантинных мер. Изначально предполагалось, что ограничение продлится до 26 апреля. Потом закрытие аэропорта продлили до 11 мая включительно. Но с наступлениес утра 12 числа замок с двери аэровокзала не сняли.

- Аэропорт «Хибины» закрыт до 17 мая в связи с развитием ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Мурманской области, - сообщает официальный сайт воздушной гавани.

Однако ходят слухи, что ограничения могут быть продлены еще на две недели. Видимо, все будет зависеть от того, насколько резко будет увеличиваться количество заболевших коронавирусом в Апатитах и Кировске. Сейчас в двух городах заражены уже 185 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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