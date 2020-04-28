Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область на шестом месте по количеству заболевших в России

28 Апр 2020 2020-04-28T14:51:23+03:00

Дагестан, где прирост зараженных коронавирусом за сутки оказался в два раза больше, не дал Заполярью вернуться в пятерку "лидеров"

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Признаться, новая сводка оперативного штаба Мурманской области, согласно которой в регионе новую коронавирусную инфекцию подхватили уже 1056 человек, давала все шансы Заполярью вернуться в пятерку регионов - лидеров по количеству заболевших COVID-19 в России. Однако Дагестан, вытеснивший накануне северную область из топ-5, дал такой прирост, что нагнать его оказалось непросто.

Если еще вчера разница между южной республикой и Заполярьем была минимальна, то теперь она возросла до 91 подтвержденного случая. Так, если в Мурманской области за сутки подтвердили 67 новых случаев, то в Дагестане - 153. Между тем за нашим регионом следует Краснодарский край, где количество заболевших уже 888. Для этого курортного региона пятерка и вовсе кажется недосягаемой.

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ИСТОЧНИК KP.RU