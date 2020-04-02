Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Заработал дополнительный номер «горячей линии»

2 Апр 2020 2020-04-02T15:04:33+03:00

В Мурманской области заработал дополнительный номер «горячей линии», по которому можно звонить бесплатно по всей России

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Что и говорить, ситуация с коронавирусом по-прежнему напряженная, а дозвониться на «горячую линию», которая работает уже больше двух недель в Мурманской области, непросто. Вернувшиеся из-за границы мурманчане сообщают, что на важный звонок порой уходит до трех часов непрерывного висения на телефоне. А на прошлой неделе от большого количества звонков даже случился технический сбой в работе «горячей линии».

Власти услышали жалобы северян. В Мурманской области заработал дополнительный номер «горячей линии» по коронавирусу – 8-800-222-51-00. Звонок по всей России бесплатный. Подчеркнем, что номер 8 (8152) 3-99999 также продолжает свою работу.

- Каждую смену работу горячей линии с 9.00 до 21.00 обеспечивает 20 операторов. В круглосуточном режиме на вопросы северян отвечают 12 операторов, - отмечают в оперативном штабе Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU