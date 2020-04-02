Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Отменены семь рейсов в Москву, Санкт-Петербург и обратно
Увы, коронавирус продолжает накладывать отпечаток на нашу жизнь. В Мурманской области - 15 зараженных и 14 человек, которым поставлен предварительный диагноз COVID-19, а общественная жизнь уже поставлена на паузу.
Так, например, все меньше авиарейсов связывают Крайний Север с обеими российскими столицами. Напомним: уже несколько перевозчиков приняли решение временно прекратить полеты в Мурманск. Среди них и авиакомпания «Северсталь», которая выполняла рейсы в Архангельск и Череповец. Теперь постепенно отменяют вылеты и такие крупные перевозчики как «Аэрофлот» и «Россия».
Судя по онлайн-табло аэропорта «Мурманск», 2 апреля отменены семь рейсов. Не будут выполнены запланированные на утро FV 6344/6343 Мурманск – Санкт-Петербург – Мурманск авиакомпании «Россия», 5Н 522 и ИН 5522 Мурманск – Москва авиакомпаний «Нордавиа» и Red Wings, а также вечерние Мурманск - Москва - Мурманск ДР 236/235 и СУ 1317/1316 авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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