2020-04-02T13:51:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Отменены семь рейсов в Москву, Санкт-Петербург и обратно

Из-за пандемии коронавируса авиакомпании продолжают отказываться от выполнения рейсов в Заполярье
Елена МОЛОДЦОВА
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Все меньше самолетов долетают до Крайнего Севера.Все меньше самолетов долетают до Крайнего Севера.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Увы, коронавирус продолжает накладывать отпечаток на нашу жизнь. В Мурманской области - 15 зараженных и 14 человек, которым поставлен предварительный диагноз COVID-19, а общественная жизнь уже поставлена на паузу.

Так, например, все меньше авиарейсов связывают Крайний Север с обеими российскими столицами. Напомним: уже несколько перевозчиков приняли решение временно прекратить полеты в Мурманск. Среди них и авиакомпания «Северсталь», которая выполняла рейсы в Архангельск и Череповец. Теперь постепенно отменяют вылеты и такие крупные перевозчики как «Аэрофлот» и «Россия».

Судя по онлайн-табло аэропорта «Мурманск», 2 апреля отменены семь рейсов. Не будут выполнены запланированные на утро FV 6344/6343 Мурманск – Санкт-Петербург – Мурманск авиакомпании «Россия», 5Н 522 и ИН 5522 Мурманск – Москва авиакомпаний «Нордавиа» и Red Wings, а также вечерние Мурманск - Москва - Мурманск ДР 236/235 и СУ 1317/1316 авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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