Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в регионе созданы новые места для обсервации

2 Апр 2020 2020-04-02T12:18:59+03:00

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На заседании правительства Мурманской области министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев сообщил, что в регионе создана 291 обсервационная койка и 289 инфекционных конек для респираторной терапии (при том, что из-за коронавируса есть потребность в 289).

Глава регионального минздрава уточнил, что ситуация с пандемией COVID-19 в Заполярье не критичная, но медицина должна быть готова к самому тяжелому сценарию. Поэтому создаются новые места для обсервации.

В число населенных пунктов, где теперь есть такие койки, появился Верхнетуломский, все-таки Кольский район - самый большой в нашей области. Обсерватор на 50 мест появился в филиале Кольской ЦРБ.

- Палаты полностью готовы, средств дезинфекции и масок достаточно, медицинская аппаратура в наличии, на случай неотложной медпомощи есть кислородный концентратор. Место очень живописное, карантин среди сосен будет чем-то напоминать санаторий. В МОКБ им. Баяндина в Мурманске расширяем лечебные мощности. В течение двух недель в больнице будет подготовлено 209 дополнительных мест, часть из них оборудуют аппаратами ИВЛ. Лично убедился в том, что работа по подготовке к приему пациентов идёт по плану. Там же оборудуются площади, где будут жить врачи. Ведь они готовятся к тому, что проведут в больнице месяц, как моряки на подлодке. Мы поддержим медиков! - сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

В понедельник минздрав региона должен представить план по стимулирующим выплатам для медработников. Он был озвучен на заседании правительства: выплаты составят от 20 до 100%.

Напомним: ранее сообщалось, что под обсерваторы могут использовать отели, гостиницы и санатории.

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