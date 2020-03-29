Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: рейсы в Череповец и Архангельск отменены до 15 апреля

29 Март 2020 2020-03-29T18:06:33+03:00

У Мурманска на 18 дней не будет авиасообщения с Череповцом и Архангельском. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Коронавирус продолжает вносить свои коррективы в жизнь северян. На паузу уже поставлены культурная и спортивная жизнь, шопинг, туризм, и с каждым днем становится все труднее перемещаться по территории России и регионов. Так, например, губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение закрыть Кировск и Апатиты с 00.00 29 марта, а сразу две авиакомпании отменили полеты из столицы Заполярья в Москву. Теперь к ним присоединилась и третья.

- Мы продолжаем делать все возможное, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Так, с 28 марта по 15 апреля авиапредприятие «Северсталь» отменяет все полеты из Череповца и обратно, - сообщил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов. – Исключением станут рейсы в эти выходные из московского «Домодедово», Калининграда и Минеральных Вод, которые привезут домой наших туристов. На время карантина работа аэропорта будет организована для обеспечения медицинских, аварийно-спасательных и чрезвычайных рейсов.

Для жителей Мурманской области это означает, что на 18 дней прекращается авиасообщение с Череповцом и Архангельском.

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