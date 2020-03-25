Сразу две авиакомпании временно отменили рейсы в Мурманск

25 Март 2020 2020-03-25T17:05:09+03:00

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В России пока заболели COVID-19 638 человек, а в Мурманской области и вовсе подтвержден один случай. Тем не менее, разрушительная сила инфекции уже заметна, что называется, невооруженным глазом. Сразу две авиакомпании приняли решение временно приостановить выполнение рейсов в столицу Заполярья.

- Только 24 и 25 марта авиакомпания «Смартавиа отменяет рейсы из «Домодедово» в Мурманск и обратно. Также только 25 и 26 марта авиакомпания «Ютэйр» отменяет рейсы из «Внуково» в Мурманск и обратно. Авиакомпании приносят извинения за предоставленные неудобства, - сообщается на сайте аэропорта «Мурманск».

Однако, как стало известно «Комсомолке», как минимум один перевозчик практически прекращает авиасообщение с Кольским полуостровом из-за пандемии.

- Из-за коронавируса значительно снизилась загрузка самолетов – на рейсы продано от 15 до 40 билетов. Динамика продаже в апреле тоже не утешительная. Поэтому было приятно решение о временной отмене 28 рейсов. По информации на сегодняшний день запланировано выполнение рейсов в аэропорт «Внуково» и обратно только 1 и 30 апреля, - описывает ситуацию источник «КП» в главной воздушной гавани Заполярья. – Тем не менее, продажа билетов с 1 мая и на все лето идет довольно неплохо. Пока речь об уходе авиакомпании «Ютэйр» из Мурманска не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU