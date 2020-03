Солист Iron Maiden упомянул в своей книге Мурманск

13 Март 2020 2020-03-13T18:36:26+03:00

Фронтмен британской рок-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон представил свою автобиографию What Does This Button Do? на русском языке. Место в ней нашлось и нашему городу.

- Хобби музыканта - пилотирование самолетов. Много лет назад Брюс Дикинсон пролетал над Мурманском, где ему было отказано в посадке. «Я не знал, был ли диспетчер фанатом Iron Maiden, но уверен, он ни за что бы мне ни поверил. Рок-звезда подрабатывает пилотом воздушного судна - невероятно…Это была рыбацкая экспедиция», - сообщает сайт "Новости Мурманской области".

Ангоязычную автобиографию в 2017 году опубликовало издательство Dey Street Books. На презентации в России книги вручали поклонникам вместе с автографами автора.

Напомним: книга писателя из Мурманска в 2019 стала лидером по популярности среди подростков. Ажиотаж на «Мятную сказку» подтвердил проект «Книжный вызов».

ИСТОЧНИК KP.RU