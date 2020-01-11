Роман писателя из Мурманска стал самой продаваемой книгой 2019 года

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:23:00+03:00

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В октябре 2018 года увидел свет роман мурманского писателя Александра Полярного "Мятная сказка". Предназначен он как для взрослых читателей, так и для маленьких.

- События книги разворачиваются вокруг мальчика, которого отдали в приют. Он быстро понимает, что справедливости в мире нет. В этой сказке будет несколько мятных капучино, много снега и пара разбитых сердец, - описывается сюжет книги.

В наше время, когда к изданиям любовь несколько упала, "Мятная сказка" неожиданно покорила сердца читателей. В 2019-м было продано почти 240 ее экземпляров, что сделало книгу, как сообщают "Ведомости", самой продаваемой в ушедшем году у издательства "Эксмо-АСТ".

К слову, "Мятная сказка" - первая книга Александра Полярного. Он писал ее 3 года, и сначала ее отрывки читали на разных сайтов. Когда роман стал популярным, его решили издать. На написание книги 25-летнего Александра вдохновил "451 градус по Фаренгейту", который стал самой продаваемой книгой десятилетия.

ИСТОЧНИК KP.RU