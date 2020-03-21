2020-03-21T17:12:57+03:00
Происшествия

В самолете Москва-Мурманск снова угроза заминирования

Сообщение об угрозе взрыва пришло к спецслужбам от анонимов
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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К аэропорту в Мурмашах стянулись экстренные службы. Фото: Олег ФилонокК аэропорту в Мурмашах стянулись экстренные службы. Фото: Олег Филонок
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Не прошло и суток, как летучий корабль, держащий путь из российской столицы в столицу Заполярья, вновь под пристальным присмотром спецслужб. Напомним, 20 марта поступило сообщение о заминировании самолета СУ №1324 Москва-Мурманск. К счастью, все завершилось благополучно, никакие угрозы не подтвердились. И вот теперь этот же лайнер снова грозятся взорвать неизвестные.

- 21 марта спецслужбы Мурманской области получили анонимное письмо об угрозе взрыва на борту № 1324 Москва-Мурманск. Стало известно, что самолет, прибывающий в областной центр в 18.10, заминирован, - рассказал источник «КП».

Вместе с мурманским рейсом также сейчас поступают сообщения о минировании некоторых других московских самолетов в разные города России. Все они пока были ложными.

Напомним: на днях в заполярной столице из торгового центра "Семеновский" эвакуировали посетителей. Из-за угрозы взрыва туда были стянуты спецслужбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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