В самолете Москва-Мурманск объявили об угрозе взрыва

20 Март 2020 2020-03-20T19:13:08+03:00

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Стало известно о чрезвычайном происшествии, произошедшем на борту самолета, который сейчас держит путь из Шереметьево в Мурманск. В полицию поступил сигнал об угрозе взрыва.

- 20 марта в 17:10 спецслужбам Мурманской области поступило сообщение об угрозе взрыва на борту № 1324 Москва-Мурманск. Стало известно, что самолет, прибывающий в областной центр в 18.10, заминирован, - рассказал источник «КП».

К счастью, летучий корабль благополучно и вовремя приземлился в аэропорту заполярной столицы. Пассажирам не сообщали об угрозе взрыва дабы не создавать панику.

- Сообщения об угрозе заминирования некоторых воздушных рейсов , в том числе и №1324 Москва-Мурманск, приходили от анонимов. Сейчас всех прилетевших пассажиров и их багаж проверяют металлоискателями, - уточнил источник.

Напомним: 17 марта в Мурманске из торгового центра «Семеновский» эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU