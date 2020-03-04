В Мурманске объявлена угроза взрыва жилого дома из-за газа

4 Март 2020 2020-03-04T11:45:30+03:00

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К дому №16 на улице Молодежная в Росляково в данный момент стянут экстренные службы. Как сообщил источник "КП", причиной стали угрозы одной из квартиросъемщиц открыть газ и устроить взрыв.

О неадекватном поведении женщины в службу "112" сообщили напуганные жильцы дома. К счастью, все обошлось без трагедии - мурманчанка е перешла от слов к делу.

К слову, в феврале этого года тоже в Росляково пьяный мужчина угрожал взорвать голубое топливо в квартире. К моменту, когда на место приехали экстренные службы, дебошир уже спал.

Напомним: недавно начали восстанавливать дом №6/1 на улице Свердлова, где в марте 2018 года произошел взрыв бытового газа, который намеренно устроил один из жильцов. Трагедия унесла жизни нескольких человек, в том числе и виновника.

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ИСТОЧНИК KP.RU