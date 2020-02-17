В Росляково пьяный мужчина угрожал взорвать бытовой газ

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:23:24+03:00

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Днем 17 февраля экстренные службы были подняты по тревоге. Еще бы! Поступило сообщение об угрозе взрыва бытового газа. На место прибыли все экстренные службы.

- Росляково, улица Молодежная, 10. Неадекватный мужчина угрожает взорвать бытовой газ. Спецслужбы выехали, - сообщил о ЧП в группе «Мурманск ДТП ЧП» Игорь Ершов.

После того как почти два года назад 20-летний Максим Попов, будучи под действием наркотиков, взорвал дом № 6/1 на улице Свердлова в Мурманске, такие шутки вызывают у жителей города вполне обоснованную панику. Напомним: молодой человек умер в больнице, забрав с собой на тот свет еще троих северян. К счастью, на этот раз угроза взорвать дом осталась лишь угрозой.

- Между матерью и сыном произошел конфликт. Последний находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. К приезду сотрудников мужчина уже спал, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU