В Росляково пьяный мужчина угрожал взорвать бытовой газ
Днем 17 февраля экстренные службы были подняты по тревоге. Еще бы! Поступило сообщение об угрозе взрыва бытового газа. На место прибыли все экстренные службы.
- Росляково, улица Молодежная, 10. Неадекватный мужчина угрожает взорвать бытовой газ. Спецслужбы выехали, - сообщил о ЧП в группе «Мурманск ДТП ЧП» Игорь Ершов.
После того как почти два года назад 20-летний Максим Попов, будучи под действием наркотиков, взорвал дом № 6/1 на улице Свердлова в Мурманске, такие шутки вызывают у жителей города вполне обоснованную панику. Напомним: молодой человек умер в больнице, забрав с собой на тот свет еще троих северян. К счастью, на этот раз угроза взорвать дом осталась лишь угрозой.
- Между матерью и сыном произошел конфликт. Последний находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. К приезду сотрудников мужчина уже спал, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
ИСТОЧНИК KP.RU