В Мурманске начали восстанавливать разрушенный взрывом бытового газа дом на улице Свердлова

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:34:35+03:00

Разрушенный два года назад дом на улице Свердлова начали восстанавливать. Фото: Александр Иванов

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Все мы помним события марта 2018 года, когда в доме № 6/1 на улице Свердлова в Мурманске произошел взрыв газа. Он был не случайным - ЧП специально устроил один из жильцов пятиэтажки, у которого не сложилась личная жизнь. Погибли три человека, а затем в больнице скончался и сам виновник.

Взрыв уничтожил почти три этажа одного из подъездов. Долгое время они были просто законсервированы. Специальная комиссия признала дом возможным для дальнейшей жизни после восстановления.

И вот работы наконец начались. И, конечно, не могли не привлечь внимание мурманчан. Александр Иванов заглянул в одну из восстанавливаемых работ и задался вопросом.

- Вот такими швеллерами укрепляют стены частично разрушенного взрывом газа дома № 6/1 по улице Свердлова. Как считаете, правильно идет стройка или нет? - пишет мужчина в группе "Мурманск".

Напомним: в администрации заполярной столицы обещали восстановить до осени этого года.

Дом обещали сдать к осени 2020 года.

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