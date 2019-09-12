Восстановить пострадавший от взрыва газа дом на Свердлова в Мурманске хотят до осени 2020 года
В марте прошлого года 19-летний Максим Попов взорвал дом №6/1 на улице Свердлова в Мурманске. Погибли три человека, после в больнице скончался сам молодой человек, которому жизнь стала не мила из-за любовной драмы.
Свыше трех десятков человек остались без крова - почти полностью был разрушен весь первый подъезд дома. Вот уже почти полтора года пятиэтажка стоит в непривлекательном виде: в одной части живут люди (ее комиссия признала не опасной), а взорванную часть закрыли металлическими щитами.
Мурманчане возмущаются: дело к зиме, дом выглядит как после бомбежки. В сети ходят слухи о мародерах (хотя доступ к дому с прошлого лета закрыт). Даже есть мнение, что про Свердлова забыли. Но это не так.
- В настоящее время специалистами ММКУ «Управление капитального строительства» ведется подготовка заявки на размещение закупки в «Управление закупок» на выполнение аварийно-восстановительных работ по данному адресу. Выбор подрядной организации и заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона планируется на октябрь-ноябрь 2019 года, - рассказали "КП" в администрации Мурманска.
Восстановить подъезд планируют до августа 2020 года. Ранее звучал срок до 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU