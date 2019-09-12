Восстановить пострадавший от взрыва газа дом на Свердлова в Мурманске хотят до осени 2020 года

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-12T11:10:26+03:00

Так выглядит сейчас дом на улице Свердлова - первый подъезд закрыт металлическими листами. Фото: портал "Медуза" (meduza.io)

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В марте прошлого года 19-летний Максим Попов взорвал дом №6/1 на улице Свердлова в Мурманске. Погибли три человека, после в больнице скончался сам молодой человек, которому жизнь стала не мила из-за любовной драмы.

Свыше трех десятков человек остались без крова - почти полностью был разрушен весь первый подъезд дома. Вот уже почти полтора года пятиэтажка стоит в непривлекательном виде: в одной части живут люди (ее комиссия признала не опасной), а взорванную часть закрыли металлическими щитами.

Мурманчане возмущаются: дело к зиме, дом выглядит как после бомбежки. В сети ходят слухи о мародерах (хотя доступ к дому с прошлого лета закрыт). Даже есть мнение, что про Свердлова забыли. Но это не так.

- В настоящее время специалистами ММКУ «Управление капитального строительства» ведется подготовка заявки на размещение закупки в «Управление закупок» на выполнение аварийно-восстановительных работ по данному адресу. Выбор подрядной организации и заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона планируется на октябрь-ноябрь 2019 года, - рассказали "КП" в администрации Мурманска.

Восстановить подъезд планируют до августа 2020 года. Ранее звучал срок до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU