В Мурманске из торгового центра эвакуировали посетителей

17 Март 2020 2020-03-17T17:52:14+03:00

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Жителям Мурманска пришлось отложить свои покупки и срочно уходить из одного из торговых центров заполярной столицы. Оказалось, что кто-то сообщил об угрозе взрыва на объекте.

- 17 марта в 16.08 проведена эвакуация посетителей торгового центра "Семеновский", расположенного в областном центре на проспекте Героев-североморцев, 15. Спецслужбам поступило сообщение об угрозе взрыва, - сообщил источник "КП".

Подробности того, что же случилось в двухэтажном торговом здании, будут известны позже.

Напомним: в начале марта в Мурманске была объявлена угроза взрыва жилого дома. Тогда одна из квартиросъемщиц грозилась открыть газ и разнести все вокруг. К счастью, тогда все обошлось без трагедий. Кроме того, в феврале и январе экстренные службы были стянуты к зданию правительства Мурманской области из-за анонимных сообщений о заминировании.

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ИСТОЧНИК KP.RU