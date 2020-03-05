2020-03-05T07:15:32+03:00
Происшествия

В Мурманской области пять военнослужащих пострадали во время взрыва на плановых занятиях

ЧП произошло из-за грубого нарушения техники безопасности при использовании имитационного боеприпаса
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
ЧП произошло во время учений в воинской части Спутника из-за нарушения техники безопасности.ЧП произошло во время учений в воинской части Спутника из-за нарушения техники безопасности.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На Северном флоте разбираются в обстоятельствах происшествия в одной из воинских частей в Печенгском районе Мурманской области.

Во время плановых занятий произошел взрыв имитационного боеприпаса. Во время происшествия пострадали пять военнослужащих.

- 4 марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа взрывпакет, пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы. Все пострадавшие были оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. Угрозы жизни военнослужащих нет. Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе Северного флота.

По информации источника, ЧП произошло в поселке Спутник, где дислоцируется 61-я отдельная Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты: оператор потерял контроль над управлением над небольшим летательным аппаратом, квадрокоптер упал на землю, и прикрепленное к нему взрывное устройство сработало. Военнослужащие получили осколочные ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мотострелковой арктической бригаде Северного флота погибли трое военнослужащих. Их смерти следователи не связывают друг с другом (Подробности)

В Спутнике на учебных стрельбах ранили военнослужащего. Жизнь мужчины вне опасности (Подробности)

Уровень преступности на Северном флоте в 2019 году вырос в 1,5 раза. Военнослужащие стали чаще покушаться на чужую собственность и воровать у государства (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рыбак из Ловозера спас знакомого, а тот украл у него 6 тысяч рублей и потратил их на спиртное
Летом 2020 года на Черном море отдохнут более тысячи детей из Мурманской области
В Заполярье собираются запустить электричку от Мурманска до Кандалакши
В Мурманске хозяева оставили кошку и таксу на растерзание псам
И суток не прошло: Дорогу на Териберку закрыли
В Североморске надышавшегося газом из баллончика подростка увезли в больницу
Суда Мурманского морского пароходства "Заполярье" и "Северная Земля" продадут на аукционе за долги
В Коле и окрестностях ищут 63-летнего мужчину, который не дает о себе знать уже трое суток
Мурманские поезда стали одними из самых нетрезвых в России
В Мурманске создадут профессиональную молодежную хоккейную команду
Маленькому Мише Жукову из Мурманска с болезнью СМА иностранцы помогли с дорогими уколами
Андрей Чибис записал видеопоздравление с рождением дочери для семьи саами из Лопарской
Дорогу на Туманный открыли спустя 38 часов
В Верхнетуломском от снега обрушилась крыша АЗС
Горничная из Прионежья украла у супружеской пары из Мурманска миллион рублей ради селфи
В Финляндии зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
В марте в Мурманской области будет аномально тепло
Из-за коронавируса «Лыжню дружбы» могут отменить
В Мурманске объявлена угроза взрыва жилого дома из-за газа
Пернатые изменники: в Финляндии обнаружили птенцов рябчика и белой куропатки
«Управляшка» назвала фото заваленного снегом подъезда в Кировске фейком
В Никеле полицейский помог ребенку, которого собака укусила за лицо
Средняя пенсия в Мурманской области увеличилась до 20 046 рублей
В Мурманске до начала осени отремонтируют привокзальную площадь
Ученые обнаружили в Семеновском озере Мурманска экстремально высокий уровень загрязнения
Житель Мурманска заплатит 13 тысяч рублей за то, что установил камеру видеонаблюдения в квартире бывшей