В Мурманской области пять военнослужащих пострадали во время взрыва на плановых занятиях

На Северном флоте разбираются в обстоятельствах происшествия в одной из воинских частей в Печенгском районе Мурманской области.

Во время плановых занятий произошел взрыв имитационного боеприпаса. Во время происшествия пострадали пять военнослужащих.

- 4 марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа взрывпакет, пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы. Все пострадавшие были оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. Угрозы жизни военнослужащих нет. Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе Северного флота.

По информации источника, ЧП произошло в поселке Спутник, где дислоцируется 61-я отдельная Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты: оператор потерял контроль над управлением над небольшим летательным аппаратом, квадрокоптер упал на землю, и прикрепленное к нему взрывное устройство сработало. Военнослужащие получили осколочные ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мотострелковой арктической бригаде Северного флота погибли трое военнослужащих. Их смерти следователи не связывают друг с другом (Подробности)

В Спутнике на учебных стрельбах ранили военнослужащего. Жизнь мужчины вне опасности (Подробности)

Уровень преступности на Северном флоте в 2019 году вырос в 1,5 раза. Военнослужащие стали чаще покушаться на чужую собственность и воровать у государства (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru