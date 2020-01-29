Анонимы, сообщающие об угрозах взрывов в Мурманске, переехали из Нидерландов в другую страну

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:31:14+03:00

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28 января в Мурманске прошла очередная эвакуация. Горожане, пожалуй, уже сбились со счета, какая она была. В этот раз анонимные угрозы нарушили работу правительста Мурманской области, судов и детских садов.

На прошлой неделе в ФСБ рассказали, что сообщения идут в Россию с сайта в Нидерландах, и к нему уже ограничили доступ. Только это не помогло: злоумышленники сменили "прописку".

- С 24 января анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Protonmail.com (Швейцария). Аналогичные сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в 4 субъектах Российской Федерации. В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.). Все угрозы носили ложный характер. В 2019 году указанный зарубежный почтовый сервис использовался преступниками для рассылок ложных террористических угроз в отношении 123 аналогичных объектов, - поясняет пресс-служба Федеральной служба безопасности.

Напомним: в Мурманске под стражей находится 36-летний мужчина, который готовился взорвать администрацию Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU