2020-02-20T12:52:41+03:00
Происшествия

В здании правительства Мурманской области и больницах - угроза взрыва

К объектам стянуты спецслужбы
Мария ПАШЕНКОВА
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В больницы Мурманска поступили сообщения об угрозе взрыва.В больницы Мурманска поступили сообщения об угрозе взрыва.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Никогда такого не было, и вот опять.... Днем 20 февраля к зданию правительства Мурманской области снова стянут специальные службы, а с этажей ведется эвакуация. Дело в том, что в очередной раз из-за анонимных сообщений была объявлена угроза взрыва.

Как стало известно "КП", машины с мигалками также стягиваются к железнодорожному вокзалу и все больницам города.

Напомним: первые письма о возможных заминированиях стали поступать еще год назад в январе. Вторая волна накрыла Заполярье весной, а после анонимки зачастили в декабре и никак не могут закончиться.

Сначала сообщения поступали из Бельгии, затем с Украины, из Нидерландов и Швейцарии. ФСБ блокирует доступ к серверам, с которых идет рассылка, но все-таки эвакуации в Мурманске не заканчиваются. К счастью, пока все угрозы были ложные. Хотя в декабре в столице Заполярья и задержали мужчину, готовившего теракт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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