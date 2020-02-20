В здании правительства Мурманской области и больницах - угроза взрыва
Никогда такого не было, и вот опять.... Днем 20 февраля к зданию правительства Мурманской области снова стянут специальные службы, а с этажей ведется эвакуация. Дело в том, что в очередной раз из-за анонимных сообщений была объявлена угроза взрыва.
Как стало известно "КП", машины с мигалками также стягиваются к железнодорожному вокзалу и все больницам города.
Напомним: первые письма о возможных заминированиях стали поступать еще год назад в январе. Вторая волна накрыла Заполярье весной, а после анонимки зачастили в декабре и никак не могут закончиться.
Сначала сообщения поступали из Бельгии, затем с Украины, из Нидерландов и Швейцарии. ФСБ блокирует доступ к серверам, с которых идет рассылка, но все-таки эвакуации в Мурманске не заканчиваются. К счастью, пока все угрозы были ложные. Хотя в декабре в столице Заполярья и задержали мужчину, готовившего теракт.
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ИСТОЧНИК KP.RU