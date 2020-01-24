К сайту Нидерландов, с которого шли угрозы о заминировании зданий в Мурманске, ограничили доступ

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:48:31+03:00

К сайту, с которого шли письма с угрозами в Россию, заблокировали доступ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Прошлый год в Мурманской области стал богат на эвакуации. Только в столице Заполярья случаев, когда поступали анонимные сообщения о готовящихся взрывах в городе, можно насчитать с десяток.

Началось все в январе, когда пришлось проверять "Арктику", рыбный порт, МГТУ и другие объекты - всего более 20 зданий. "Заминирования" продолжились весной, но пик их пришелся на декабрь. Только "белый дом" в Мурманске эвакуировали несколько раз.

Как сообщили в правоохранительный органах, январские сообщения с угрозами поступали из Бельгии. Как удалось выяснить "КП", остальные летели к нам из Нидерландов. Это сейчас подтвердила ФСБ.

- С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.). Все угрозы носили ложный характер, - сообщает пресс-служба ФСБ.

Сейчас к электронному ресурсу ограничили доступ.

ИСТОЧНИК KP.RU