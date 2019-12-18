2019-12-18T15:43:33+03:00
Происшествия

Стало известно, из какой страны в Мурманскую область пришли анонимные письма с угрозами теракта

Из-за них эвакуации прошли про всем городам региона
Мария ПАШЕНКОВА
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Служба безопасности отследила, где находились отправители писем. Фото: pixabay.comСлужба безопасности отследила, где находились отправители писем. Фото: pixabay.com
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Эта неделя в Мурманской области началась с усиленной работы экстренных служб. Сначала днем 16 декабря прошла эвакуация сотрудников здания правительства Мурманской области, где также находится администрация города.

Следом эта участь постигла железнодорожный вокзал столицы Заполярья, Арбитражный суд, областной и городской больниц, аэропорта "Мурманск". Позже анонимные письма с угрозами получили в Кировске, Апатитах, Кандалакше, Полярных Зорях. К счастью, тревога была ложной.

Как сообщил информированный источник "КП", службе безопасности удалось отследить, где находились отправители писем. Анонимные электронные сообщения поступали из Нидерландов.

- В них было указание, что заминированы вокзалы, здания судов. Конкретных адресов не было, поэтому в муниципалитетах перестраховались и провели эвакуацию во всех подходящих объектах, - сообщил источник "КП".

Напомним: в январе угрозы поступали из Бельгии. А за сообщениями, которые поступили в Мурманск 5 декабря, стоят отправители с Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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