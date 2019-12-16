Анонимные электронные письма об угрозе взрыва получили в Апатитах, Кандалакше, Кировске и Полярных Зорях

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-16T17:33:54+03:00

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Это уже больше напоминает флешмоб: вслед за Мурманском волна заминирований прокатилась и по области.

Напомним: 16 декабря сообщения об угрозе взрыва получили в правительстве Мурманской области. При этом эвакуация прошла и в Арбитражном суде, горбольнице и областной больнице, на железнодорожном вокзале. Потом процесс пошел в области.

Так, была нарушена работа аэропорта "Мурманска". Как сообщил информированный источник "КП", электронные письма с угрозами взрыва получили в Апатитах, Кировске, Кандалакше, и Полярных Зорях. По неподтвержденной информации, список муниципалитетов может быть больше. В этих городах эвакуируют разные учреждения социальной структуры.

Мурманская область не единственный регион, где сегодня тревожно. "Заминировали" ряд объектов в Москве и Санкт-Петербурге. Здание правительства Мурманской области становится жертвой телефонных злоумышленников уже второй раз за декабрь.

ИСТОЧНИК KP.RU