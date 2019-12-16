2019-12-16T17:33:54+03:00
Происшествия

Анонимные электронные письма об угрозе взрыва получили в Апатитах, Кандалакше, Кировске и Полярных Зорях

В местных социальных учреждениях идет эвакуация
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Анонимные электронные письма с угрозами получили в разных муниципалитетах Мурманской области.Анонимные электронные письма с угрозами получили в разных муниципалитетах Мурманской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Это уже больше напоминает флешмоб: вслед за Мурманском волна заминирований прокатилась и по области.

Напомним: 16 декабря сообщения об угрозе взрыва получили в правительстве Мурманской области. При этом эвакуация прошла и в Арбитражном суде, горбольнице и областной больнице, на железнодорожном вокзале. Потом процесс пошел в области.

Так, была нарушена работа аэропорта "Мурманска". Как сообщил информированный источник "КП", электронные письма с угрозами взрыва получили в Апатитах, Кировске, Кандалакше, и Полярных Зорях. По неподтвержденной информации, список муниципалитетов может быть больше. В этих городах эвакуируют разные учреждения социальной структуры.

Мурманская область не единственный регион, где сегодня тревожно. "Заминировали" ряд объектов в Москве и Санкт-Петербурге. Здание правительства Мурманской области становится жертвой телефонных злоумышленников уже второй раз за декабрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конькобежцы из Мурманской области завоевали пять медалей на IV этапе Кубка Мира в Японии
В Мурманске рабочие, сбивая сосульки, сломали козырек дома
Анонимные электронные письма об угрозе взрыва получили в Апатитах, Кандалакше, Кировске и Полярных Зорях
В Мурманск театр кукол справил новоселье
По итогам 2019 года в Мурманской области должны насчитать 67 тысяч иностранных туристов
Из 49 закрытых в Мурманской области «наливаек» только три исчезли навсегда
В Мурманске уже почти два месяца ищут 29-летнего мужчину в очках
В Мурманске из-за угрозы взрыва снова эвакуируют здание областного правительства
«К праздникам не готовы»: В Мурманской области нашли 481 нарушение в местах массового пребывания детей
В Шонгуе до сих пор не могут построить многострадальный мост - причина в монументальности
В Мурманской области старший сержант испортил свой военный билет, а затем инсценировал его кражу
Мурманчане повесили во дворе с неубранным снегом плакат "Только 4х4" и заставили УК сделать уборку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригрозил управляющим компаниям, которые не чистят снег: "Дальше не обижайтесь! Деньжат себе на карман сэкономили?"
Умер кот, которого взялся спасать губернатор Мурманской области
В мурманском Спасе-на-Водах помолились за пострадавших в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"
В столкновении двух фур и легковушки под Апатитами пострадали три человека
Мурманчанин чуть не расплатился с судебными приставами Lexus
В Мурманской области перекрыли федеральную трассу "Кола"
Евгений Никора рассказал, что с гололедом в Мурманске хотят бороться с помощью гранитной крошки
Комитет государственных закупок Мурманской области получил Премию Рунета
"Сборная Снежногорска" заняла последнее место в финале Высшей лиги КВН
Под Североморском сбили трех пешеходов, один погиб на месте
Депутат Госдумы от Мурманской области выступил за курилки в аэропортах и возвращение пива на стадионы
Мурманчан возмутила информация, что на месте первой достопримечательности города построят гипермаркет
Прокуратура Мурманской области требует возбудить уголовное дело из-за наледи, упавшей на ребенка с крыши школы
"Сборная Снежногорска" сыграет в финале Высшей лиги КВН
В Мурманске подросток чуть не зарезал отчима из-за воспитательной беседы
В Заполярном на восьмилетнюю девочку упала наледь с крыши школы