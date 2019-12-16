В Мурманске из-за угрозы взрыва снова эвакуируют здание областного правительства

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-16T13:01:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Опять сотрудникам правительства Мурманской области и мэрии столицы Заполярья сорвали рабочий день. Днем 16 декабря всех находящихся в здании по адресу проспект Ленина, 75 вывели на улицу, а территорию вокруг оцепили.

По информации "КП", причиной снова стала угроза взрыва. Точно такая же ситуация была 5 декабря. К счастью, тогда тревога была ложной. По неподтвержденной пока информации, сообщения о "заминировании" поступали с территории Украины.

Напомним: 10 декабря в Мурманске задержали экстремиста, который хотел взорвать административное здание в областном центре. Сотрудники ФСБ застали его в тот момент, когда он доставал из тайника самодельное взрывное устройство. По информации Федеральной службы безопасности, мужчина - участник запрещенной в России организации "Правый сектор". Суд избрал для него меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU