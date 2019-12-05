2019-12-05T13:55:38+03:00
Происшествия

В Мурманске эвакуировали здание областного правительства

Предварительная причина - угроза взрыва
Мария ПАШЕНКОВА
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Сотрудники правительства Мурманской области эвакуированы.Сотрудники правительства Мурманской области эвакуированы.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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По России идет новая волна заминирований. Напомним: первая прокатилась в начале года и задела Мурманскую область. После затишья встрепенуться правоохранительным структурам пришлось весной, когда неизвестные снова стали сообщать об угрозах взрыва. К счастью, они не подтвердились.

Сейчас же звонки снова раздаются в разных уголках страны. Например, в Москве эвакуируют суды. В других городах - торговые центры.

В Мурманске днем 5 декабря эвакуировали здание областного правительства. В данные минуты его сотрудники находятся на улице, к "белому дому" стянуты экстренные службы.

В полиции и ФСБ региона ситуацию пока не комментируют. Но как стало известно "КП", причиной хаоса в работе правительства Заполярья стала угроза взрыва.

В ЗАТО Александровск в августе 116 человек вывели на улицу из жилого дома, рядом с которым нашли "веселую" коробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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