2019-08-16T11:49:30+03:00
Происшествия

В ЗАТО Александровск эвакуируют жилой дом, в котором живет 117 человек

Причиной беспокойства стал подозрительный предмет
Мария ПАШЕНКОВА
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По предварительной версии, причиной для паники стала коробка.По предварительной версии, причиной для паники стала коробка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Подозрительные предметы часто становятся поводом для вызова экстренных служб. Но иногда лучше перестраховаться, чем допустить беду.

Вот и утром в населенном пункте Оленья Губа, что входит в состав ЗАТО Александровск и является базой Военно-Морского флота, началось с тревоги.

Как стало известно "КП", здесь в доме № 42 на улице Дьяченко обнаружили подозрительный предмет. По предварительной информации, это коробка. На место срочно выехали спецслужбы.

- Проводится эвакуация жильцов. В доме проживает 117 человек, - рассказал источник "КП".

Подробности происшествия выясняются. Всего в Оленьей Губе проживает чуть больше 1600 человек, почти все семьи - военные.

Напомним, в Мурманске во время массовых эвакуаций нашли мину. А в июне пьяный мужчина "заминировал" Ледовый дворец спорта ради веселья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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