В Мурманске во время массовых эвакуаций нашли мину

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-21T15:32:04+03:00

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Волны массовых эвакуаций, которая прокатилась по столице Заполярья 20 мая, вызвала у северян, мягко говоря, раздражение. Последнее время с подобными тренировками в городе зачастили. Но, как оказалось, в этот раз дым не обошелся без огня.

- Это не учения. Если кто не знает, у дома № 68 на улице Крупской нашли мину. Мы тоже думали, что шутник какой-то просто стебется над правоохранительными органами, обзванивая все торговые точки, вокзалы и так далее. А ведь на самом деле поступил звонок и нашли мину. Не важно где, могли бы погибнуть люди, - прокомментировала новость об эвакуации Наталия Залиева.

Правда, оказалась, что мурманчанка все же несколько сгущает краски.

- Сообщение о том, что в районе улицы Крупской обнаружен подозрительный предмет, поступило от жителей. На место выехали взрывотехники ОМОН, обследовали находку и пришли к выводу, что опасности она не представляет, - сообщил «КП» начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

Мина оказалась учебной, но смогла посеять среди мурманчан настоящую панику.

ИСТОЧНИК KP.RU