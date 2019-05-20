2019-05-20T16:53:34+03:00
Происшествия

Новая волна эвакуаций: в Мурманске заминированными оказались аэропорт, вокзал и пять торговых центров

Экстренные службы уже выехали на объекты
Елена МОЛОДЦОВА
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Это не первая "угроза взрыва" в этом мае.Это не первая "угроза взрыва" в этом мае.Фото: Виктор КОСТРОВ
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В солнечный понедельник, 20 мая, столицу Заполярья накрыла очередная волна эвакуаций. По главным магистралям города снова одна за одной проносятся машины экстренных служб с сиренами и проблесковыми маячками.

- Информация об угрозах взрыва поступила в торговых центрах «Флагман», «Мурманск Молл», «Волна» и «Твой», а также на автовокзале. Посетителей эвакуируют. Информация о минировании проверяется, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Спецслужбы также выехали к торговым центрам «Аметист» и «Форум», аптеке в доме №51 на проспекте Кольский. Кроме того, как стало известно «КП», эвакуации проводятся в аэропорту «Мурманск» и на автовокзале.

Напомним, массовая волна эвакуаций прокатилась по Заполярью в начале января. Тогда из-за угроз взрыва только в Мурманске эвакуировали 12 зданий, включая правительство региона и областную больницу. В последний раз из-за минирования спецслужбы поднимали по тревоге 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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