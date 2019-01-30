В Мурманске из-за угрозы взрыва эвакуировали 12 зданий, включая правительство и областную больницу

Вторую неделю страну лихорадит – спецслужбы проверяют на наличие взрывчатки школы, больницы, торговые центры. Массовая эвакуация в Сибири и на Дальнем Востоке, и вот волна докатилась до Северо-Запада.

Сегодня под ударом оказались Архангельская и Мурманская области. Начиная с 10 утра тревожные сообщения стали поступать с разных концов заполярной столицы. Сначала сообщалось о минировании пяти зданий в центре, включая правительство региона и администрацию города. Позже стало известно об аналогичной ситуации в рыбном порту и областной больнице.

- В 10.15 сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в полиции, из-за поступившей угрозы взрыва. Сотрудники управления порта и курсанты учебного центра были эвакуированы. Здание обследуют кинологи с собаками. Возле здания стоит пожарная, дежурит «Скорая», - пояснил «КП» пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта Алексей Бакуменко.

Начальник службы безопасности ММРП Эрик Феткулин: Эвакуация прошла быстро! Сотрудники порта и курсанты учебного центра в безопасности.

Очевидцы происходящего у здания областной больницы рассказывают, что из ее корпусов эвакуированы около тысячи людей, дежурят МЧС и полиция. В пресс-службах данных спецслужб от комментариев отказались, перенаправив в профильные ведомства.

- По предварительным данным, эвакуирован только консультативный диагностический центр, куда поступила угроза взрыва. Других корпусов это не коснулось, мы спокойно сидим и работаем, - сообщил нам источник в Мурманской областной больнице имени Баяндина.

В детской больнице города сейчас эвакуируют основные отделения, которые находятся в 9-этажном здании. Отоларингологическое и хирургическое не трогают, но по информации «КП», медики звонят родителям и просят забрать детей домой.

На местах эвакуаций, всего речь идет о 12 зданиях, продолжают работать специалисты.

Это не первый подобный в случай. Наиболее яркий был в 2017 году, когда из-за угроз взрыва также эвакуировали администрацию, отели и торговые центры. Вызовы, как и ожидалось в тот раз, оказались ложными. В этом году информация о «минировании» поступала на электронную почту мурманских предприятий и организаций, а не по телефону.

Напомним, только вчера СМИ сообщили о задержании во Владивостоке 25-летнего парня, который назвал себя автором угроз и рассказал, что сообщал о минировании в российских городах.