«Арктику» в Мурманске эвакуируют из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-30T13:36:23+03:00

Источник «КП» сообщил, что всего по городу уже эвакуировано около 20 зданий

Изменить размер текста: A A

В Мурманске продолжают эвакуировать здания, по информации «КП», волна минирования охватила уже 20 зданий. Коснулось это и нашей редакции, которая находится в гостинице «Акртика».

- Уважаемые, гости в здании объявлена эвакуация. Просьба покинуть «Акртику» в связи с необходимостью обследовать здание. Вы можете находиться в помещениях гостиницы «Меридиан», - сообщили по системе оповещения. Известно такж, что в здание ГДЦ вызваны кинологи.

- 30 января поступил ряд звонков, содержащих угрозы совершения взрывов. В рамках реагирования правоохранительными структурами региона осуществлены эвакуационные мероприятия на объектах, получивших обозначенные звонки об угрозах. Ведется проверка. Реальность совершения взрывов на объектах региона не подтверждается, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

Необходимо отметить, что подавляющее большинство подобных сообщений и звонков, содержащих угрозы совершения взрывов, носят ложный характер.

- Учитывая высокий уровень технической оснащенности правоохранительных органов, избежать неотвратимого наступления уголовной ответственности за совершенное преступление никому не удастся, и это реальная перспектива провести в местах лишения свободы до 5 лет, - уточнили в ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU