2019-01-30T13:36:23+03:00
Происшествия

«Арктику» в Мурманске эвакуируют из-за угрозы взрыва

Источник «КП» сообщил, что всего по городу уже эвакуировано около 20 зданий
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Сотни людей вышли на улицу.Сотни людей вышли на улицу.Фото: Екатерина КОНОТОП
Изменить размер текста:

В Мурманске продолжают эвакуировать здания, по информации «КП», волна минирования охватила уже 20 зданий. Коснулось это и нашей редакции, которая находится в гостинице «Акртика».

- Уважаемые, гости в здании объявлена эвакуация. Просьба покинуть «Акртику» в связи с необходимостью обследовать здание. Вы можете находиться в помещениях гостиницы «Меридиан», - сообщили по системе оповещения. Известно такж, что в здание ГДЦ вызваны кинологи.

- 30 января поступил ряд звонков, содержащих угрозы совершения взрывов. В рамках реагирования правоохранительными структурами региона осуществлены эвакуационные мероприятия на объектах, получивших обозначенные звонки об угрозах. Ведется проверка. Реальность совершения взрывов на объектах региона не подтверждается, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

Необходимо отметить, что подавляющее большинство подобных сообщений и звонков, содержащих угрозы совершения взрывов, носят ложный характер.

- Учитывая высокий уровень технической оснащенности правоохранительных органов, избежать неотвратимого наступления уголовной ответственности за совершенное преступление никому не удастся, и это реальная перспектива провести в местах лишения свободы до 5 лет, - уточнили в ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Угрозы взрыва» в Мурманской области: в Коле эвакуировали все здания госучреждений, а в Кандалакше - больницу
ФСБ: хулиганам, "заминировавшим" здания по Мурманской области, грозит до 5 лет лишения свободы
В небе над Кировском видели странный светящийся объект
"Угрозы взрыва" в Мурманске: В "Арктике" бомбу не нашли
Новым режиссером драмтеатра Мурманской области стал выпускник ГИТИСа
Мамы из Мурманской области получат повышенные выплаты
В Мурманске у гипермаркета машина проехала по мальчику
В Апатитах охранник магазин украл шесть шуб через дырку в потолке
В пригороде Кандалакши откроется единственный магазин
В Мурманске спасли новорожденного тюленя от бездомных собак
Самый длинный мост в Мурманской области останется без света и светофора
Жителей Мурманской области пугают педофилами с котятами
Электрообогревщики Мурманской области получат новые квитанции уже в феврале
В Мурманске по ночам экспериментируют со снегом
Школу №27 Мурманска второй раз назовут в честь летчика Бориса Сафонова
Проект будущей набережной в Коле: скамейки-волны и историческая экспозиция под открытым небом