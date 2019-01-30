2019-01-30T15:01:40+03:00
Происшествия

«Угрозы взрыва» в Мурманской области: в Коле эвакуировали все здания госучреждений, а в Кандалакше - больницу

«Угрозы взрыва» в Мурманской области: в Коле эвакуировали здания госучреждений, в Кандалакше - больницу, в Мурмашах – колонию
Варвара РУСЛАНОВАЕкатерина КОНОТОП
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Количество зданий, в которых якобы заложена бомба, увеличивается с каждым часом.Количество зданий, в которых якобы заложена бомба, увеличивается с каждым часом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С самого утра с разных частей Мурманска поступают сообщения об эвакуациях, в различные учреждения и фирмы поступают анонимные письма на электронную почту и звонки, в которых сообщается о том, что в здании находится бомба. После обеда волна, которая уже пролетела почти по всей стране, докатилась и до Мурманской области.

- В 12:04 в ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение о минировании всех гос. учреждений в городе Кола. Должностные лица и оперативные службы оповещены. Проводится уточнение обстановки. В 13:06 поступило сообщение о выезде оперативных служб по угрозе взрыва по адресам: г. Кола пр-т Советский 50, г. Кола пр-т Миронова 13, г. Кола ул. Каменный остров д 5, - отчитывается ЕДДС Кольского района. - В 13:40 поступило сообщение об угрозе взрыва по адресу: п. Пушной, ул. Ленинградская, д. 5. Оперативные службы выехали. В 14:04 отбой по угрозе взрыва в п. Пушной.

Далее сообщения начали поступать и из других районов Заполярья. Так, в Кандалакше анонимный звонок поступил около 13.00 в Центральную районную больницу. Информация об угрозах взрыва в Заполярье докатились и до исправительных учреждений. Штаб исправительной колонии №18 проверили, так сказать, для профилактики.

- В связи со сложившейся сегодня ситуацией в ряде колоний, в том числе и в Мурмашах, кинологи с собаками проверили административные здания, - подчеркнули в пресс-службе УФСИН. - Это было в обеденное время, и сотрудникам не пришлось прерывать свою работу.

«КП» продолжает следить за ситуацией в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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