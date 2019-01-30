2019-01-30T14:17:37+03:00
Происшествия

"Угрозы взрыва" в Мурманске: В "Арктике" бомбу не нашли

Сотрудников и посетителей гостинично-делового центра пустили обратно в здание
Екатерина КОНОТОП
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К главному зданию города стянулись все экстренные службы.К главному зданию города стянулись все экстренные службы.Фото: Екатерина КОНОТОП
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Сегодня, 30 января, наша редакция, как говорится, оказалась в центре неприятных событий. Около 13.00 в здании ГДЦ «Арктика» на Ленина, 82 прозвучало сообщение об эвакуации. Сотни человек из 17 этажей офисных зданий и гостиничных номеров проследовали на улицу. К главному зданию города моментально стянулись все экстренные службы: полиция, Скорая, МЧС, кинологи и ФСБ.

«Арктика» оказалась в числе около 20 «заминированных» объектов города. В список, по неподтвержденным данным, вошли администрация города, правительство области, Дума, отделение Центробанка, рыбный порт, областная больница, МДЦ, школа № 43, магазины и другие административные здания.

На обследование главного здания города ушло меньше часа: около 13.45 сотрудников и гостей Арктики и Азимута запустили обратно.

- Кинологи обследовали все этажи здания, но никаких взрывоопасных предметов не нашли, - сообщил нам источник.

«КП» продолжает следить за ситуацией в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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