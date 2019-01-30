2019-01-30T14:42:34+03:00
Происшествия

ФСБ: хулиганам, "заминировавшим" здания по Мурманской области, грозит до 5 лет лишения свободы

Шутников обещали найти и наказать по всей строгости
Мария ПАШЕНКОВА
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Сотрудники ФСБ сейчас ищут анонимом, из-за которых в Мурманске эвакуировали почти 20 зданий. Фото: архив "КП"Сотрудники ФСБ сейчас ищут анонимом, из-за которых в Мурманске эвакуировали почти 20 зданий. Фото: архив "КП"
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В среду, 30 января, работа тысяч человек по всей Мурманской области была сорвана. Причиной стали анонимки, которые получили в разных организациях и учреждениях заполярных городов. Неизвестные звонили и сообщали об угрозах взрывов.

Из-за этого людей эвакуировали на улицу. А к "заминированным" зданиям были стянуты спецслужбы. По данным источника "КП", речь идет о более чем 20 объектах только в Мурманске, среди них рыбный порт, здание администрации города и правительства области, городская и областная больница, Севрыба, МДЦ, гостинично-деловой центр "Арктика". Как стало известно нашей редакции, в медучреждениях были временно приостановлены операции и обследования, в детских отделениях сотрудники звонили родителям и предлагали забрать юных пациентов на время домой.

Помимо этого эвакуация происходила в Коле и Кандалакше. К счастью, ни одна угроза не подтвердилась.

- Ведется проверка. Реальность совершения взрывов на объектах региона не подтверждается. Необходимо отметить, что подавляющее большинство подобных сообщений и звонков, содержащих угрозы совершения взрывов, носят ложный характер и их совершают лица в состоянии алкогольного опьянения, однако это обстоятельство от уголовной ответственности граждан не освобождает, а ее усугубляет, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

В управлении отметили, что такие шутки безнаказанными не останутся. Виновных обязательно найдут. Им грозит до 5 лет лишения свободы. А также штраф, т.к. вызов спецслужб в таком масштабе - это огромные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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