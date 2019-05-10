2019-05-10T20:04:34+03:00
Происшествия

В Мурманск пришла очередная волна массовых эвакуаций

Спецслужбы города работают по «угрозе взрыва»
Анна СТЕПАНОВА
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На местах работают представители спецслужб. Фото: vk.com/murmansk_dtp.На местах работают представители спецслужб. Фото: vk.com/murmansk_dtp.
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В Екатеринбурге, Уфе, Владивостоке и Тюмени 8 мая массово «заминировали» торговые и деловые центры. Через пару дней, видимо, пришла очередь Мурманска.

Сегодня около 18 часов стало известно, что спецслужбы города стягиваются сразу к нескольким зданиям, среди них гостиница «Арктика» (Ленина, 82), офисный центр на Ленина, 43, клуб «Ледокол» (Книповича, 17), бизнес-центр (Тарана, 25), торговый центр «Русь» (Самойловой, 14а), а также здание на Орликовой, 15. Кроме того, в социальных сетях сообщили об «угрозе взрыва» в «Мурманск Молле» (Ленина, 32).

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

В последнем случае оказалось, что сработала сигнализация. Как и в прошлый раз, вызов – ложный.

Напомним, 27 апреля людей эвакуировали не только из «Мурманск Молла», но и «Северного Нагорного».

Официального комментария от представителей спецслужб по поводу произошедшего сегодня пока нет.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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