В Мурманск пришла очередная волна массовых эвакуаций
В Екатеринбурге, Уфе, Владивостоке и Тюмени 8 мая массово «заминировали» торговые и деловые центры. Через пару дней, видимо, пришла очередь Мурманска.
Сегодня около 18 часов стало известно, что спецслужбы города стягиваются сразу к нескольким зданиям, среди них гостиница «Арктика» (Ленина, 82), офисный центр на Ленина, 43, клуб «Ледокол» (Книповича, 17), бизнес-центр (Тарана, 25), торговый центр «Русь» (Самойловой, 14а), а также здание на Орликовой, 15. Кроме того, в социальных сетях сообщили об «угрозе взрыва» в «Мурманск Молле» (Ленина, 32).
Фото: vk.com/murmansk_dtp.
В последнем случае оказалось, что сработала сигнализация. Как и в прошлый раз, вызов – ложный.
Напомним, 27 апреля людей эвакуировали не только из «Мурманск Молла», но и «Северного Нагорного».
Официального комментария от представителей спецслужб по поводу произошедшего сегодня пока нет.
Фото: vk.com/murmansk_dtp.
ИСТОЧНИК KP.RU