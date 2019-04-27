«Мурманск Молл» и «Северное Нагорное» эвакуируют

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-27T17:37:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Пасхи мурманчане стараются закупить все необходимое для праздничного стола, к тому же суббота - в торговых центрах традиционно многолюдно. Однако в планы горожан сегодня внесли коррективы, около часа назад в социальных сетях начали появляться сообщения об эвакуации в «Мурманск Молле».

– Прямо сейчас нас эвакуировали, видимо, учебная тревога была, но надо отдать должное людям. Все очень спокойно отреагировали и вышли на улицу, – написали в Instagram очевидцы произошедшего.

За «Моллом» последовало «Северное Нагорное». К зданию на проспекте Кольском тоже стянулись тревожные службы, только в этом случае специалисты отрабатывали «Угрозу взрыва».

Разобраться в причинах эвакуации двух торговых комплексов «КП» помогли в полиции.

– Людей уже пускают в здания. В «Мурманск Молле» было ложное срабатывание пожарной сигнализации, в «Северном Нагорном» информация о взрывном устройстве не подтвердилась, – уточнили в пресс-службе УМВД.

Эвакуации для горожан не редкость. Последний раз волна «минирования» прошлась по столице Заполярья и области 12 апреля, а об «угрозе взрыва» в «Мурманск Молле» сообщали 23 апреля. Тогда вызов специалистов тоже оказался ложным.

ИСТОЧНИК KP.RU